Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı.

Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İktidar olmadan mücadelemizi asla bırakmayacağız!"

Mücadele mesajı veren Güç, "Biz sahalarda halkımız için mücadele verirken, sokakta siyaset yaparken partimizi ve partimiz üzerinden ülkemizdeki milletimizi yıpratmaya yönelik bu çalışmaları, bu kararları, budlan kararını asla tanımıyoruz. Bu sürecin bizi değil halkımızı zor durumda bırakmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Çünkü bu ülkenin kaderini AKP hükümetine bırakılmayacak kadar, gençlerin geleceğinin kaygılarının giderilmesi gerektiğini, gençlere de sahip çıkılması gerektiğini biz çok iyi biliyoruz. O yüzden böyle ayak oyunlarıyla, alınan budlan kararlarıyla CHP'nin neferlerini yıldıramayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Biz budlanı falan tanımayız. Biz, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar yanındayız. Biz onunla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Burada yapılan mücadele öyle basite indirgenen ve sadece muhalefette kalmaya yönelik mücadele değildir. CHP'nin değişimdeki karakteri ve duruşu iktidar olma duruşudur. Biz iktidar olmadan mücadelemizi asla bırakmayacağız." dedi.

"Başka partiye geçeceğiz gibi bir şey mümkün değil!"

Açıklamalarına devam eden Güç, "Bizlere Genel Başkanımız tarafından onur, haysiyet ve cesaret vaat edildi. Bizler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi yeniden Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşımak için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu ufak şeyler bizi yıldıramaz. Mücadelemiz halkımız içindir, milletimiz içindir. Sonuna kadar kavgamız ve mücadelemiz devam edecektir. CHP, 100 yıllık bir partidir, ülkenin ana omurgasıdır. Bizler onurlu duruşumuzu, buradaki mücadelemizi burada devam edeceğiz. Özgür Özel'in liderliğinde mücadelemiz devam edecek. Burada alınan butlan kararlarıyla partide bir değişim olacak, biz başka partiye geçeceğiz gibi bir şey mümkün değil. Hukuki anlamda bu ülkenin bunu kaldırması mümkün değil. İkinci olarak da ekonomik anlamda bunu kaldırması... Bu kadar demokrasinin yıpratıldığı, bu kadar demokrasinin ayaklar altına alındığı bir ülkede kimse yaşamak istemez. Bunu sadece biz değil, halkımız direkt sahip çıkacak zaten. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Buraya butlan gelemez. Bu verilen kararlar da eninde sonunda halkın verdiği mücadeleyle geri çekilecektir" ifadelerini kullandı.

"Mutlak butlanı tanımıyorum!"

"Ben 'mutlak butlanı' tanımıyorum. Ben Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'ye inanan, değişim grubunda olan bir insanım. Değişim dediğimiz şey tanımsal anlamda sadece basite indirgenmiş bir değişim değildir. Yeni nesil siyasetin; toplumu anlayan, gençleri anlayan, mutsuzlaşan siyasetin, onu yeniden mutlu bir toplum haline getirilen ve mücadeleye katkı sunan insanların olduğu bir değişimdir. Burada isimler değildir önemli olan. Önemli olan geleceğe olan katkıyı sağlayabilecek insanların yeniden parti içerisinde birliktelikle ve istişareyle beraber yürüttüğü bir sistemin biz parçasıyız. Liderimiz Özgür Özel ne derse biz onu yaparız."