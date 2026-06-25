Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında başkan Yiğit Tusder oldu. Yeni yönetim kuruluyla kolları sıvayan genç Karşıyakalılar ateşten gömleği giydi. 2026-2027 sezonuna hazırlanan Kaf-Kaf, futbolda teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yola devam etme kararı aldı. Basketbolda genel menajer Çağlar Karabulut ve başantrenör Ahmet Kandemir ile henüz masaya oturulmadı. Voleybolda kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla yoluna devam eden İzmir temsilcisi, önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi’nde yer almak istiyor.

“Kaf-Kaf’a kira engeli”

Salon sporlarında ivmeyi yakalamayı hedefleyen Karşıyaka Spor Kulübü’nde Belediye yönetiminden kira engeli çıktı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan Karşıyaka Spor Kulübü’nün çalıştığı spor salonundan aylık 1 milyon TL kira alacak. Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, adıyla eşi benzeri olmayan, salonda taraftarların yarattığı atmosferle rakiplerin kabusu olan arenada belediye yönetimi kira sorununu ortaya çıkardı.

“Karşıyaka Belediyesi’nden aylık 1 milyon TL talebi”

Son yıllarda yeşil-kırmızılılarda basketbolda ödenemeyen borçlar, FIBA borçları ve sponsor krizi yaşanırken Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonundan kira istenilmesi kulübün belini büktü. Finansal krizlerle boğuşan, mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka Basketbolu zor günler bekliyor. Aynı zamanda salonu Karşıyaka Voleybol takımı da kullanıyor. Toplam 11.650 metrekarelik alan üzerine kurulan olimpik kapalı spor salonu FİSU (Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu) standartlarına uygun olarak yapıldı. 5 bin kişi seyirci kapasiteli salonda basketbol ve voleybol maçları oynanıyor. Müsabakaların oynadığı, Avrupa maçlarının gerçekleştiği salon büyüleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Tesis içerisinde 500 kişi seyirci kapasiteli bir de küçük salon bulunuyor. Ayrıca; basketbol ve voleybol şubemizin idari ofisleri ile toplantı salonları da burada yer alıyor. Fitness salonunda vatandaşlar üyeliğini yaparak spor hizmetinden faydalanıyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna imza attı. Karşıyaka Spor Kulübü bu salonda şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Yeşil-kırmızılıların mabedi olan bu salonda yerel yönetimlerin destek vermesi beklenirken kira talebinde bulunması camiayı ve taraftarlar üzdü.

“Modern tesislere kara leke”

Böyle güzel ve modern bir spor tesisinde Karşıyaka Belediyesi Cemil Tugay döneminde ve önceki dönem İlçe Belediye Başkanlarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetiminden para talep etmedi. Basketbol kültürüyle bilinen, basketbol aşığı olan şehirde belediye yönetiminin aylık 1 milyon TL para talep etmesi taraftarları ve sporseverleri kara kara düşündürüyor.