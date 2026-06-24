Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, karşılıklı uzlaşıyla tamamlandı.

Belediye çatısı altında görev yapan memurların hem sosyal haklarını hem de ekonomik koşullarını iyileştirmeyi planlayan bu yeni sözleşme, taraflar arasında imzalandı.

İmza töreni, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt’un katılımıyla yapıldı.

Törende, sendika tarafını temsilen Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Şube Yöneticisi Fırat Belen ve İş Yeri Temsilcisi Ecem Ölçer de yerini aldı. Belediye yöneticilerinin de bulunduğu bu buluşmada, kurum içindeki dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

"Yaşamım boyunca her zaman işçinin ve emekçinin yanında oldum"

İmza töreninde emeğin değerinin altını çizen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, görüşmelerin dostane bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyetten bahsederek,

"Yaşamım boyunca her zaman işçinin ve emekçinin yanında oldum. Zor şartlarda dahi alın terinin karşılığını vermek için mücadele ettim.

Bu inançla yetkili sendikamız ile uzlaşı sağlayarak tüm memurlarımızın haklarını koruyan bir toplu sözleşmeye imza attık.

Karşıyaka Belediyesi’ne emek veren tüm çalışma arkadaşlarımla daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Dayanışmayla, ortak akılla ve alın terine duyduğumuz saygıyla kentimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

"Sözleşmemizin çalışanlara hayırlı olmasını diliyoruz"

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise imzalanan sözleşmenin bütün çalışanlar için hayırlı olması dileğinde bulundu. Bozkurt, sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek,

"Sözleşmemizin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal’a, görüşmelerde emeği geçen belediye bürokratlarına, bizlerden desteğini esirgemeyen belediye meclis üyelerine, sivil toplum örgütlerine, kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.