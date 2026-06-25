Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir gündemde olan Karşıyaka Örnekköy Cemevi projesi için harekete geçti.

Örnekköy Mahallesi 7561. Sokak’taki yaklaşık bin 746 metrekarelik alanda inşa edilecek olan bu yapı, bölgenin hem manevi hem de sosyal ihtiyaçlarına karşılayacak şekilde planlandı.

Modern mimariyle tasarlanan binanın yapımına çok kısa bir süre içerisinde başlanması ve yaklaşık bir yıl gibi bir takvimle bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.

Bölgenin sosyal ihtiyacına modern dokunuş

Projenin en ilgi çeken kısmı, klasik bir ibadethane sınırlarının dışına çıkacak olması. Yapının merkezinde 140 metrekarelik ferah bir cem salonu bulunacak. Aynı zamanda tesisde mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği sosyal alanlara da yer verilecek.

Özellikle 130 metrekarelik büyük konferans salonu, kütüphane ve çeşitli toplantı odalarıyla bölgedeki kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Ayrıca 157 metrekarelik yemekhane, mutfak, idari birimler ve teknik bölümler gibi zorunlu ihtiyaç alanları da eksiksiz şekilde projeye dahil edildi.

Sadece bir ibadethane değil

Bina yalnızca kapalı alanlarıyla değil, dış mekan düzenlemeleriyle de dikkat çekiyor. Çevresinde yapılacak peyzaj çalışmalarının katkısıyla vatandaşların ibadet sonrası ya da gün içerisinde rahatlıkla bir araya gelip vakit geçirebilecekleri huzurlu bir bahçe ortamı yaratılması planlanıyor.