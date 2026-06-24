Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden, şanlı tarihiyle Karşıyaka Spor Kulübü, tarihine her zaman sahip çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e gerçekleştirdiği ziyarette yeşil-kırmızılıları ziyaret etmesiyle Türk bayrağımızın simgesi olan şanlı ay-yıldızın yer almasına izin vermişti. Türkiye’de spor kulüplerinde ilk kez Karşıyaka Spor Kulübü’nün forma göğsünde ay-yıldız yer aldı. Bu özel günde 1912 Karşıyaka Derneğinin Başkanı Tolga Uysal, Son Mühür'e özel açıklamalarda bulundu.

“1912 Karşıyaka Derneğinden stant”

1912 Karşıyaka Derneği Yönetim Kurulu, “Karşıyaka Spor Kulübü Armasındaki Ay-Yıldızın 100. Yılı coşkuyla kutluyor. Değerli Karşıyakalılar;24 Haziran, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armamıza ay-yıldızı armağan edişinin 100. yıl dönümüdür. Bu anlamlı ve tarihi armağanı, bugünden gururla kutlamaya başladık. Karşıyaka Belediyemizin destekleriyle bugün saat 12.30’da, Karşıyaka Çarşı girişinde 1912 Karşıyaka Derneği olarak bir stant açtık. Bu özel gün için hazırlanan anı posterlerimizi halkımızla paylaştık. ÜNİKSK de bizlere büyük destek verdi. Ayrıca, Karşıyaka Belediyemizin katkılarıyla çarşıdaki LED ekranlarda bu anlamlı güne özel hazırlanan görsellerimiz yayınlanmaya başladı. Mustafa Kemal’in askerlerine şan olsun, Atamıza selam olsun” ifadelerine yer verdi.

“Karşıyaka’nın birlikteliği için önemli”

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Tolga Uysal, “Bu gibi günler Karşıyaka’nın birlikteliği ve beraberliği için çok önemlidir. Bir de armaya Atamız tarafından ay-yıldız verilmesinin 100. yılı olduğu için her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. 1912 Karşıyaka Derneği olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Karşıyak kültürünün yaşatılması için aktiviteler düzenliyoruz. Dün çarşıdaki aktivite de onlardan biriydi. Çok güzel geribildirimler aldık. Bugün de Müze’de Divan, Kulüp yönetimi ile bir arada olacağız” dedi.