TFF 3. Lig’de şampiyonluk hedefiyle transfer operasyonlarını yürüten İzmir temsilcisi Karşıyaka'da, geçtiğimiz sezon takıma katılan ve sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Tunay Meral ile yollar resmen ayrıldı. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren yeşil-kırmızılı ekipte yaşanan bu ayrılık, deneyimli file bekçisinin sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla netlik kazandı. Meral, Karşıyaka formasını giymenin kendisi için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

"Bu camiadan güzel hatıralarla ayrılıyorum"

Yeşil-kırmızılı camiaya veda eden 31 yaşındaki eldiven, paylaşımında taraftardan yönetime kadar tüm kulüp bileşenlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir gururla taşıdığım yeşil-kırmızı formaya veda etme zamanı geldi. Bu kutsal arma için mücadele etmek, bu büyük camianın bir parçası olmak benim için her zaman onur ve gurur kaynağı oldu. Başta bana güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Burhanettin hocamıza ve değerli ekibine, omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma ve emekleriyle her zaman yanımızda olan kulüp personeline teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise her şartta takımının yanında olan, sevgisini ve desteğini hiç esirgemeyen büyük Karşıyaka taraftarı hak ediyor. Sizlerin önünde mücadele etmek benim için unutulmaz bir ayrıcalıktı. Bu camiadan güzel hatıralar, dostluklar ve tarifsiz gururla ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin"