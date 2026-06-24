Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ile kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerini üstlenen Okçuoğlu İnşaat arasında dev bir hak ediş krizi patlak verdi. İZBETON’dan yaklaşık 650 milyon TL civarında alacağı bulunan şirket, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle şantiyeleri kapatarak çalışmaları tamamen durdurduğu iddia edildi.

Şantiyelere kilit vuruldu

Örnekköy'deki kat karşılığı yürütülen etaplar ile Menemen'deki 2. etap sosyal konut projelerinde inşaat çalışmalarına devam eden Okçuoğlu İnşaat, günü geçmiş ödemeleri ve hak edişleri verilmeyince İZBETON’a ihtarname gönderdi. İhtarnamede, ödemelerin yapılmaması halinde çalışmaların durdurulacağı uyarısında bulunuldu. İZBETON yönetiminden olumlu bir geri dönüş alamayan firma, 4 Mayıs itibarıyla her iki etaptaki inşaat çalışmalarını tamamen durdurarak şantiyelerin kapılarını kapattığı öne sürüldü.

Yavuz: Çekimser kalıyorlar

İddialar hakkında bilgi veren İş İnsanları ve Gaziemir Yapı Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alp Yavuz, “3. etaptaki inşaatlar devam etmiyor. Bu nedenle akıbeti de tam belli olmadığından dolayı ödeme konusunda çekimser kalıyorlar. Ödedikleri para inşaata gidecek mi, gitmeyecek mi diye. Süreç nasıl işleyecek şeklinde çekinceleri var. 3. Etaptaki muhalif olan bir grup üye ödeme tarafında değiller. İnşaat başladığında ödeme yapmak istiyorlar. Ama genel kurul kararına göre de ödeme yapmazlarsa hem ihraç olabiliyorlar hem de faiz yiyebiliyorlar. Arada çekince var” dedi.