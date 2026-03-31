Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alınmıştı. Gözaltılar sadece Bozbey ile sınırlı kalmadı. Bozbey ile birlikte 57 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Bursa halkı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki göstermek için belediye binası önünde bir araya gelirken, süreçle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

7 şirkete kayyum!

Son dakika gelişmesi olarak Mustafa Bozbey ile ilgili 7 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı öğrenildi. Kayyum atanan şirketler şu şekilde:

- Seres Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

- Verev İnşaat Turizm Gıda İnsan Kaynakları Nakliye Özel Eğitim Öğretim Rehabilitasyon San. ve Tic. A.Ş.

- Fide Özel eğitim A.Ş.

- TİBA Mimarlık İnşaat Turizm Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ.

- Bozbey İnş. San. ve Tic. LTD. Şti.

- Perçem İnşaat San. ve Tic A.Ş.

- Kafkastur Araç Kiralama Servis Taşımacılığı Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi