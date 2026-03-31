2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Kosova ile Türkiye tarihi bir randevuya çıktı. Bu karşılaşmada en çok konuşulan isimlerden biri kuşkusuz Vedat Muriqi oldu. Türk futbolunu yakından tanıyan ve savunma oyuncularımızın alışkanlıklarını bilen deneyimli forvet, Priştine'de ev sahibi takımın en önemli kozu olarak sahaya çıktı.

Vedat Muriqi kimdir?

Vedat Muriqi, 1994 yılında Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Kosova'da başlayan Muriqi, genç yaşta Türkiye'ye gelerek Giresunspor formasını giydi. Ardından sırasıyla Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da forma giyerek Süper Lig'de adından söz ettirmeye başladı. Özellikle Rizespor'daki performansıyla büyük kulüplerin radarına giren Muriqi, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'deki dönemi nasıl geçti?

Muriqi, Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonda sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazandı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve gol içgüdüsüyle kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden birine dönüştü. 2020 yılında İtalya'nın Lazio kulübüne transfer olan Kosovalı forvet, Roma'daki döneminin ardından İspanya'nın Mallorca takımına geçti. Hâlâ Mallorca formasıyla kariyerine devam eden Muriqi, La Liga'da da golcü kimliğini sürdürüyor.

Türkiye - Kosova rekabetinde Muriqi'nin önemi

İki ülke arasında daha önce oynanan üç maçta Türkiye açık bir üstünlük kurmuştu. Ancak Muriqi'nin Türk futbolcuları ve savunma yapısını yakından tanıması, bu maçta Kosova'nın en büyük avantajlarından biri. Süper Lig'de yıllarca top koşturmuş bir oyuncu olarak ay-yıldızlı defans hattının zayıf noktalarını iyi biliyor. Kosova kendi sahasında tarihi bir galibiyet peşinde koşarken, Muriqi bu mücadelenin sembol ismi olarak sahne aldı.

Türkiye ile Kosova daha önce kaç kez karşılaştı?

İki takım bugüne kadar dört kez karşı karşıya geldi. 2014'teki hazırlık maçında Türkiye sahadan 6-1 galip ayrılmıştı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Türkiye hem evinde 2-0 hem de deplasmanda 4-1 kazanarak seriyi sürdürdü. Play-off karşılaşması, bu rekabetin en yüksek profilli mücadelesi olma özelliği taşıyor.