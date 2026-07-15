Son Mühür / İzmir genelinde her geçen gün yeni gelişmeler, yeni olaylar meydana gelmeye devam ediyor. Bir yeni gelişme de İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Kemeraltı Çarşısı'nda hemen hemen her gün meydana gelen elektrik kesintileri esnafı çileden çıkartırken, yetkililerden bu sorun için acil bir çözüm bekleniyor.

"Yıl olmuş 2026..."

Konak Mahalllesi Muhtarı Tamer Yıldırım tarafından aktarılan bilgilere göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kemeraltı'nda çarşının en işlek olduğu saatlerde yeni bir elektrik kesintisi meydana geldi. Kemeraltı Çarşısı'ndan bugüne ait gelen videoda, "Yıl olmuş 2026... 15 Temmuz iş yapacak esnafın hali bu. Elektrikler yine kesik. Ya yeter artık. Esnaflar isyankar. Kaçıncı elektrik kesilişi. Ya Cumartesi kesiliyor, ya da tatillerde kesiliyor. Bizim iş yapacağımızda kesiliyor. Şuranın haline bakar mısınız? Şu insanların haline bakar mısınız? Elektrik yok. Hangi çağda yaşıyoruz?" ifadeleri kullanıldı.

"Haftanın 3 günü elektrik kesiliyor!"

Durumdan muzdarip olan bir esnaf ise, "Burası 872. Sokak. Haftanın 3 günü elektrik kesiliyor ve işlerimiz aksıyor. Şikayetçiyiz. Lütfen bir çözüm bulunsun. Gerekirse mahkemeye vereceğiz, bu böyle sürmeyecek." dedi.

Yıldırım: "İş yapamıyorlar!"

Yaşanan elektrik kriziyle ilgili olarak Son Mühür'e açıklamalarda bulunan Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım, "Bu aralar sadece bu sokak özelinde çok fazla olmaya başladı. Esnafımız da darlanıp bana bir video attı. Özellikle 872. Sokakta sorunlarının çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Esnaflarımız bu sokakta devam eden bir sorun sebebiyle ekonomik kayba uğradığını, enerjisiz kaldığı saatlerde iş yapamadığını söylüyorlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Bunun da çözümünü gerekli yetkililerden bekliyoruz." ifadelerini kullandı.