Son Mühür- Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel birimler ve bomba imha uzmanları yönlendirildi. Yetkililerin bölgede saatler süren güvenlik çalışması yürüttüğü bildirildi. Operasyon nedeniyle çevredeki bir okulun geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.

İntihar şüphesi

Alman basınındaki ilk bilgilere göre, yaşamını yitiren kişinin evini patlayıcılarla donattığı, ateşe verdiği ve ardından intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Silahla yaralı bulunan bir kişi daha

Yetkililer, olay yerinde en az bir kişinin daha silahla vurulmuş halde bulunduğunu aktardı. Yaralı kişinin sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

Halk için tehdit yok

Polis sözcüsü Thomas Schelshorn, olayın Oktoberfest ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını vurgularken, “Halka yönelik herhangi bir tehlike söz konusu değil” dedi.