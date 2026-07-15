Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, sabah saatlerinde havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle lüks villa ve otellerin yer aldığı Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, günün ağarmasıyla birlikte 6 helikopter ve 5 uçak da katıldı.

Otel ve tatil sitesi boşaltıldı

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler güvenlik amacıyla tahliye kararı aldı. Bölgedeki bir otel ile bir tatil sitesinde konaklayan bin 120 kişi, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda güvenli alanlara sevk edildi.

Kaplankaya bölgesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Söndürme ekiplerinin yerleşkeye girişi sırasında güvenlik barikatları nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşandı. Yangına gönüllü olarak destek vermek isteyen vatandaşlar ile onları güvenlik gerekçesiyle bölgeye almak istemeyen görevliler arasında kısa süreli gerginlikler görüldü.

Karşı ateşle önü kesilmeye çalışılıyor

Gece boyunca karadan müdahale eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını durdurabilmek için kritik noktalarda karşı ateş yöntemi kullandı. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin de katılımıyla söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Muğla genelinde dün çıkan 6 orman yangınından 5'i kontrol altına alınırken, Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.