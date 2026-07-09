Yaz aylarının gelmesiyle birlikte korkulan olaylar başımıza gelmeye başladı. Bodrum'un Ortakent ile Bitez mahalleleri arasında makilik alanda çıkan yangın vatandaşı paniğe sürükledi. Yangın, gece saatlerinde Üniversite Caddesi yakınlarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle tepeye doğru yayıldı.

Ekipler seferber oldu

Korkulan olayın görülmesi ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum yarımadası alevlere teslim

Yükselen alevler ise Bodrum Yarımadası'nın birçok noktasından görülürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.