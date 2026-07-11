Son Mühür/ Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü ile 2.Lig’den şampiyon olarak adını 1.Lig’e yazdıran Muğlaspor arasında geçtiğimiz günlerde önemli iş birliği oldu. Başkanlar ve heyeti bir araya gelirken Mehmet Sepil ile Menaf Kıyanç el sıkıştı. Edinilen bilgilere göre her iki takım stadyum, futbolcular ve altyapı konularında birbirlerine yardımcı olacak. Ege dayanışması hızla büyürken Mehmet Sepil’in aile köklerinin Muğla’ya dayanmasında iş birliği önemli rol oynuyor. Göztepe Spor Kulübü'nün kardeş takımına stadyum konusunda lojistik ve ticari destek vermek bekleniyor.

“Ege dayanışması”

Muğla temsilcisi lig başlamadan stadyum sorununu çözmek istiyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Bodrum İlçe Stadı'nın yalnızca prosedür gereği TFF'ye bildirildiğini belirterek, eksiklerin sezon başlangıcına kadar tamamlanacağına inandıklarını söyledi. Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı. Muğlaspor stadyum konusunda sıkışırsa eğer Göztepe Spor Kulübü’nden yardım alması bekleniyor. İzmir temsilcisi ise gerekli planlama yaparak destek vermeye hazır bekliyor.

“Muğlaspor’da stadyum belirsizliği”

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'un 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarını Muğla Atatürk Stadı'nda oynayıp oynayamayacağı gündemdeki yerini koruyor. Statta yapı kullanım izninin henüz alınmadığı, aydınlatma ve trafo çalışmalarının tamamlanmadığı iddiaları üzerine Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç açıklamalarda bulundu. Eksiklerin ağustos ayı ortasına kadar giderilememesi halinde takımın iç saha karşılaşmalarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayabileceği öne sürülürken, kulüp yönetimi bu ihtimalin tedbir amaçlı değerlendirildiğini ifade etti.

“Bodrum stadyumunu TFF’ye bildirdik”

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Bodrum İlçe Stadı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na zorunlu prosedür kapsamında bildirildiğini belirterek,"Stadyumumuz daha yeni aslında. 1'inci Lig standartlarında yapılan bir stadyum. Olası bir saha bildirme zorunluluğumuz olduğu için tamamen prosedür gereği ve tedbir amaçlı Bodrum İlçe Stadı'nı TFF'ye bildirdik. Sahanın ilk maça yetişmemesi gibi bir durum söz konusu değil, zaten yetişmesi de gerekiyor” dedi.

“Artık sıkıntının yaşanacağına ihtimal vermiyorum”

Son iki sezonda farklı statlarda iç saha maçlarına çıkmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Kıyanç, "Muğlaspor’un bir daha ligde kendi sahasında oynamaması söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Olmamalı. Artık bununla ilgili yorulduk. İki sezon boyunca sürekli deplasmanlarda oynadık. Artık böyle bir sıkıntının yaşanacağına ihtimal vermiyorum” diye konuştu.

“E-bilet güvenlik sistemiyle ilgili”

Statta tespit edilen eksikliklerin kulüpten kaynaklanmadığını vurgulayan Menaf Kıyanç, güvenlik kamerası ve e-bilet sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bizimle ilgili bir eksiklik söz konusu değil. Sadece TFF'nin güvenlikle ilgili kamera ve güvenlik sistemi şartı vardı. Bu durumu kulüp dışından çözmeye çalıştık. E-bilet sistemiyle ilgili federasyonun kulüplerden bir talebi söz konusu. Aslında bakıldığında kulüpleri bağlayan bir durum değil. E-bilet sistemi, 6222 Sayılı Kanun'un gerektirdiği güvenlik sistemiyle ilgili bir durum” dedi.

“37 gün çok uzun bir süre”

Eksiklerin sezon öncesinde tamamlanacağını düşündüğünü belirten Kıyanç, "Bir hafta önce, ödemesini yapmak şartıyla federasyona talepte bulunduk. İlgili firma bunu programa aldı. Şu anda çağırmamız halinde bir hafta içerisinde çalışmayı bitirecek. İlk lig maçımız 16 Ağustos tarihinde. Önümüzdeki 37 gün çok uzun bir süre. Bu süre içerisinde stadın gece maçı oynamaya hazır hale getirileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Muğlaspor ligde kalıcı olacak”

Yeni sezondaki hedeflerine de değinen Kıyanç, Muğlaspor'un ligde kalıcı olacağına inandığını belirterek, "Birçok kulübün Muğlaspor'u bu ligde kalıcı görmediğini biliyoruz. Bunlar bizi üzmüyor, aksine motive ediyor. Muğla, her alanda şampiyonluğu ve başarıyı hak eden bir il. Dolayısıyla Muğlaspor da Allah’ın izniyle bu ligde kalıcı olacaktır. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Göztepeli Ekrem Kılıçarslan Muğlaspor’da”

Öte yandan Muğlaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti. 28 yaşındaki file bekçisiyle resmi sözleşme imzalayan yeşil-beyazlı kulüp, transferi kamuoyuna duyurdu. Eskişehirspor altyapısında yetişen Ekrem Kılıçarslan, kariyerinde Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve son olarak Esenler Erokspor formalarını giydi. Deneyimli kaleci, profesyonel kariyerinde 1. Lig'de 106 karşılaşmada görev alırken, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor formasıyla 30 lig maçına çıktı. Kulüp, yaptığı açıklamada Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.