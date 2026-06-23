Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzenlenen operasyon sonucunda, yasa dışı yolları kullanarak Yunanistan'a gitmeye çalıştığı tespit edilen bir düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Denizde yüzerek giden bir kişinin yer aldığı yönündeki ihbarın ardından, Sahil Güvenlik ekipleri zaman kaybetmeden teyakkuza geçti.
Gelen bilginin ardından bölgeye Sahil Güvenlik unsurları intikal ederek arama ve kontrol çalışması gerçekleştirdi.
Denizde bulunduğu belirlendi!
Sahil Güvenlik botu olay yerine ulaşırken, denizde yüzerek giden kişi kısa sürede tespit edildi. Yapılan müdahalenin ardından düzensiz göçmen güvenli şekilde denizden alınarak kontrolü gerçekleştirildi.
İlk incelemeler sonucunda şahsın yasa dışı yollarla Yunanistan'a ulaşmaya çalıştığının düşünüldüğü ifade edildi.