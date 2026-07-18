Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede, bir top dondurmanın 400 TL'ye satılması tüketicilerin büyük tepkisini çekti. Bir vatandaşın fiyatı duyduğunda yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşması, kısa sürede gündem oldu. Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı ekipleri, söz konusu işletmede denetim gerçekleştirerek mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle idari işlem başlattı.

Bakanlıktan fahiş fiyata karşı kararlılık mesajı

Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, turizm bölgeleri başta olmak üzere 81 ilde denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikayetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları incelenmiştir. Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir. Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"