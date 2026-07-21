Facianın, 15 Temmuz sabahı Bodrum'un Akyarlar açıklarında meydana geldiği ifade edildi. Aynı aileden iki yetişkin ve iki çocuğun yer aldığı jet ski, olumsuz hava koşulları ve etkili olan şiddetli dalgalar sebebiyle alabora oldu.

Baba ve iki kızı kayboldu!

Kaza esnasında Irak uyruklu anne, bölgede yer alan bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile iki kız çocuğu akıntıya kapılarak kayboldu. Olay sonrasında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Acı haber bir gün sonra geldi!

Arama çalışmaları sürerken 16 Temmuz'da Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz bir halde olan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottaki görevliler tarafından tespit edildi. Durumun Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar edilmesi sonrasında gerçekleştirilen incelemede, hayatını kaybeden çocuğun Bodrum'daki jet ski kazasında kaybolan kardeşlerden biri olduğu belirlendi.

Baba ve küçük kızının cansız bedenlerine ulaşıldı!

Kaza sonrasında devam ettirilen çalışmalar çerçevesinde bugün de kayıp baba ile diğer kız çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Baba ve kızının naaşlarının, Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında Yunan güvenlik birimleri tarafından bulunduğu ifade edildi.

