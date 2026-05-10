Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonun son haftası büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Ligde kalma mücadelesi içinde olan İzmir ekibi Karşıyaka, taraftarı önünde ağırladığı Bursaspor’u 84-82 mağlup ederek kritik bir galibiyet almış oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan mücadele sonrası İzmir ekibi ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğu mücadeleyle dikkatleri üzerine çeken Karşıyaka, taraftarının da büyük desteğiyle sezonun en önemli galibiyetlerinden birine imza attı.

Karşıyaka geri döndü!

İkinci yarıyla birlikte tribün desteğini de arkasına alan Karşıyaka, oyunun temposunu sürdürdü. Hücumda Charles Manning ve Cameron Young’ın sayılarıyla etkili olmaya çalışan İzmir temsilcisi, farkı eriterek yeniden maça ortak olan taraf oldu.

Üçüncü periyot sonunda skor 66-62 Bursaspor üstünlüğüyle geçilirken, final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu.

Kritik galibiyet ligde kalmayı beraberinde getirdi!

Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken Karşıyaka hata yapmadı ve mücadeleyi 84-82 kazanarak ligde kalmayı başardı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte salonu dolduran taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Oyuncular ve teknik ekip, sezonun en kritik galibiyetlerinden birinin ardından tribünlerle galibiyeti kutladı.