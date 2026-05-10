İzmir’de Anneler Günü kapsamında önemli bir etkinliğe imza atıldı. Özel etkinlik kapsamında anne adayları ve ebeler bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı’nın “Her Gebeye Bir Ebe” projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde gebeler hem uzmanlardan bilgi aldı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmiş oldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Urla Karantina Adası’nda gerçekleştirilen etkinlikte anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, fiziksel aktiviteler ve sosyal etkinliklerle farkındalık da oluşturulmuş oldu.

Sağlıklı yaşam desteği!

Etkinlik çerçevesinde gebeler ve ebeler, diyetisyenler eşliğinde sağlıklı beslenme odaklı kahvaltı programına katılım gösterdi. Daha sonra fizyoterapistlerin eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren anne adayları, kültürfizik hareketleriyle gebelik döneminde fiziksel aktivitenin önemine de vurgu yaptı.