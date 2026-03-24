ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimler de hayatlarını kaybetmişti. Savaş devam ederken müzakere süreci hakkında da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, peş peşe açıklamalar da geliyor. Süreç kapsamında bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

"İran ile müzakere halindeyiz, anlaşma yapmak istiyorlar!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, "Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler. İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor. İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz." ifadelerini kullandı.