Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Beydağ ilçesindeki Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, gelecek planlamaları dahilinde anlamlı bir ziyarete imza attı.

Milli Savunma Üniversitesi’nin ziyaret eden öğrenciler, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunun sunduğu eğitim imkanlarını ve askeri yaşamın detaylarını yerinde görme şansını yakaladı.

Öğrenciler yakından inceleme fırsatı buldu

Yalnızca teorik sunumlarla sınırlı kalmayan ziyarette öğrenciler, okulun teknik altyapısını yakından inceledi. Özellikle uçak motorlarının sergilendiği alanlarda ve gelişmiş teknik laboratuvarlarda gerçekleştirilen uygulamalı anlatımlar, savunma sanayiine ilgi duyan gençlerden yoğun ilgi gördü.

Öğrenciler, ileride birer Hava Astsubayı olarak hangi aşamalardan geçeceklerine dair askeri eğitmenlerden eğitim aldı.

Kariyer hedefleri hakkında bilgi aldılar

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında ise öğrenci alım süreci, fiziki yeterlilik sınavları ve mezuniyet sonrası sunulan imkanlar konuşuldu.

Beydağlı gençler, merak ettikleri bütün soruları doğrudan muhataplarına sorarak askeri disiplin ve akademik hayatın bir arada olduğu kampüs yaşamını adeta deneyimledi.

Gezinin bitiminde ise, üniversitenin girişinde çekilen hatıra fotoğrafı günün anısına dair güzel bir anı olarak kaldı.