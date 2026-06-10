İzmir’in Beydağ ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen yıl sonu sergisi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları ürünlerinin görücüye çıktığı etkinlik, ilçe protokolü ve vatandaşlardan yoğun talep gördü.

El emeği ürünler sergileniyor!

Beydağ Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin eğitim dönemi süresince hazırlamış olduğu birbirinden farklı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisini aldı. El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışmanın bulunduğu sergi, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Kurdele kesimiyle açılış!

Yıl sonu sergisinin açılışı ilçe protokolünün katılımıyla düzenlendi. Protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesinin sonrasında sergi alanına göz atıldı.

Yoğun katılım!

Programa Beydağ Kaymakamı Ramazan Aykut Saka, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Beydağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yılmaz Pulcu, okul yöneticileri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Sergi 12 Haziran’a kadar açık!

Beydağ Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen yıl sonu sergisinin 12 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağı ifade edildi.