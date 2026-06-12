Son Mühür- Meteoroloji, İzmir’in doğu sınırındaki ilçeler için sarı alarm verdi. Hafta sonu planı yapan sürücüler ve çiftçiler dikkat. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 13 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra kentin iç kesimlerinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Dört ilçe için Cumartesi mesaisi

Hava tahmin raporlarına göre risk haritası sarıya boyandı. Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacak olan kuvvetli yağışlar, özellikle İzmir’in doğusunda yer alan Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerini doğrudan vuracak. Meteoroloji uzmanları metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceğini öngörüyor. Hazırlıksız yakalanmamak şart.

Yağış dalgası akşam saat 21.00’e kadar etkisini sürdürecek. Yaklaşık 9 saat sürecek bu periyotta, ani hava değişimlerine karşı yerel yönetimler ve kurtarma ekipleri de teyakkuza geçti.

Sel, yıldırım ve dolu riski kapıda

Hava muhalefeti sadece ıslatmakla kalmayacak. Resmi uyarı metninde yer alan riskler, bölge sakinlerinin ve sürücülerin can ve mal güvenliğini yakından ilgilendiriyor. Ani bastıracak sağanak yağışın; ani sel, su baskını, yerel yıldırım düşmesi ve dolu yağışına yol açma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

"Yağış anında ani ve kuvvetli rüzgarlar esebilir, bu da trafikte ve açık alanlarda ciddi ulaşım aksamalarına neden olacaktır." sözleri ile uyarılar yapıldı.

Merkez sakin ama doğu ilçeleri dikkat!

Yayınlanan meteorolojik haritaya bakıldığında İzmir'in merkez ve kıyı ilçeleri yeşil renk ile "tehlikesiz" olarak sınıflandırıldı. Kent merkezinde sakin bir hafta sonu havası beklenirken, doğu ilçelerindeki vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su baskınlarına karşı şimdiden önlem alması gerektiği önerildi.

