Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen “Mavi Vatan 2026 Tatbikatı” kapsamında faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, tatbikatın çok boyutlu senaryolarla sürdürüldüğü ve deniz kuvvetlerinin farklı harekât kabiliyetlerinin eş zamanlı olarak test edildiği belirtildi.

Liman çıkışı ve mayın karşı tedbirleri eğitimleri

Tatbikatın 4 Nisan etabında; asimetrik tehdit koşullarında liman çıkışı manevraları, Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespit edilerek imhası, çok sığ sularda mayınlara karşı tedbir harekatı ve seri atışlı top sistemleriyle su üstü hedeflerine yönelik atış eğitimleri gerçekleştirildi.

Deniz ve hava unsurlarının ortak faaliyetleri

5 Nisan programında ise kara bombardımanı atışları, mayın karşı tedbir harekâtı, sürüklenen mayınların etkisiz hale getirilmesi, muharip olmayan unsurların tahliyesi, su üstü hedeflerine yönelik atışlar ile denizaltı savunma harbi eğitimleri yer aldı.

İHA destekli harekat ve amfibi eğitimler

6 Nisan’da kara bombardımanı atışlarının yanı sıra amfibi hücum harekâtı eğitimleri icra edildi. Ayrıca ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının muhabere destek unsuru olarak kullanıldığı, hava savunma harbi eğitimlerinin de eş zamanlı yürütüldüğü bildirildi.

Denizde ikmal ve hava savunma senaryoları

7 Nisan programında denizde akaryakıt ikmali, amfibi harekât eğitimleri, denizaltı savunma harbi uygulamaları, Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası ile hava hedeflerinin takibi ve hava savunma eğitimleri planlandı.

Tatbikatın belirlenen takvim çerçevesinde devam ettiği ve farklı kuvvet unsurlarının koordineli şekilde görev aldığı ifade edildi.