Son Mühür - İsrail’in İran’ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerine düzenlediği saldırılar, Orta Doğu’daki gerilimi yeniden artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Misillemeyi ertele” çağrısına rağmen gerçekleştirilen operasyon sonrası enerji ve emtia piyasalarında dalgalanma yaşandı. Petrol fiyatları yükselişe geçerken, yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.
Nisan ayında bölgede devreye giren ateşkesin fiilen sona ermesi küresel piyasalarda da sert etki oluşturdu. İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından İsrail ordusu gece saatlerinde Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentlerini hedef alan operasyonlar düzenledi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Trump’ın saldırıları erteleme çağrısına rağmen operasyon talimatı vermesi bölgede daha büyük çaplı çatışma ihtimalini gündeme taşıdı. İran’dan gelebilecek yeni misilleme adımları ve Yemen kaynaklı saldırı haberleri ise piyasalarda risk algısını artırdı.
Petrol fiyatı tava yaptı
Bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi petrol piyasalarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftayı 92,80 dolar seviyesinde kapatan Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 96 dolar eşiğinin üzerine yükseldi.
Uzmanlar, İsrail ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı çevresindeki enerji taşımacılığını riske atması durumunda petrol fiyatlarında yükselişin daha da hız kazanabileceğini belirtiyor. Küresel petrol sevkiyatının önemli bölümünün bu güzergâhtan yapılması nedeniyle olası bir arz sorununun piyasalarda ilave baskı yaratabileceği ifade ediliyor.
Altın haftaya dalgalı başladı
Artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışına yönelmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta yüzde 4,7 oranında değer kaybederek 4.328 dolardan kapanan ons altın, yeni haftaya dalgalı bir seyirle giriş yaptı.
Haftanın ilk işlemlerinde 4.300 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altında, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle yeniden yukarı yönlü hareketlerin görülebileceği değerlendiriliyor. Analistler, bölgedeki savaş riskinin büyümesi durumunda altına olan talebin daha da artabileceğine dikkat çekiyor.
Sert hareketlilik bekleniyor
İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden başlaması, enerji ve değerli metal piyasalarının yanı sıra küresel borsalarda da tedirginliğe yol açtı. Yatırımcılar bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelimin güçlenebileceği değerlendiriliyor.
Piyasalarda dikkatler şimdi İran’ın İsrail’in saldırılarına vereceği olası karşılığa çevrilmiş durumda. Yeni bir misilleme ihtimali, petrol ve altın fiyatlarında daha sert dalgalanmaların yaşanmasına neden olabilir.