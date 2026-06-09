9 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik çerçevesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinin atama ve yer değiştirme esaslarında önemli değişiklikler gündeme geldi.

Yayımlanan düzenleme çerçevesinde yönetici kadroları yeniden tanımlanırken, bazı unvanlar için yeni mezuniyet şartları koyuldu. Personelin görev yeri değişikliği, bölge hizmet süreleri ve ilişik kesme işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler de gündeme geldi.

Kapsamı genişletildi!

Yönetmelik değişikliği çerçevesinde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri ile temiz hava merkezi müdürlüklerinde görev yapan bazı yöneticiler düzenleme kapsamına alınmış oldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte; bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü kadroları yönetici personel kapsamına alındı.

Yaz dönemi esası getirildi!

Yönetmelikte yapılan göze çarpan değişikliklerden biri ise atama dönemleriyle ilgili oldu.

Yeni düzenleme çerçevesinde, belirli istisnalar dışında personel atamalarının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması esas alınacak.

İlişik kesme süresine düzenleme!

Ataması gerçekleştirilen personelin görevden ayrılış sürecine ilişkin de yeni hükümler gündeme geldi.

Bu çerçevede, atama yazısının ilgili birime ulaşmasıyla birlikte en geç bir hafta içinde personele tebligat gerçekleştirilecek ve görevden ayrılış işlemleri noktalanacak.

Bölge hizmet sürelerine düzenleme!

Yönetmelikte bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler de ayrıntılı şekilde yeniden belirlenmiş oldu.

Yeni düzenleme çerçevesinde yıllık toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, hizmet içi eğitimlerde başarılı geçen süreler ve bazı izin süreleri bölge hizmetinden sayılmış olacak.

Yabancı dil düzenlemesi!

Yönetmelikte yabancı dil sınavına ilişkin ifadelerde de değişiklik gündeme geldi.

“Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı” ifadesi, “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı” olarak değiştirilmiş oldu.