İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaad 4” adı verilen operasyonun 98’inci aşamasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail başta olmak üzere bölgedeki çeşitli noktalarda ABD ve İsrail bağlantılı askeri ve stratejik hedeflerin vurulduğu öne sürüldü.

Operasyonun kapsamı genişletildi

İran tarafından yapılan bilgilendirmede, operasyonun bu aşamasının hava ve deniz kuvvetlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre saldırılar; komuta merkezleri, lojistik üsler ve askeri-sanayi altyapılarını kapsayan geniş bir hedef listesine yöneldi.

Operasyonun yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadığı, Körfez bölgesindeki bazı ülkelerde bulunan üs ve tesislerin de hedef alındığı ifade edildi.

İsrail’de kritik noktaların vurulduğu iddiası

Açıklamada, İsrail’in farklı bölgelerinde stratejik öneme sahip noktaların hedef alındığı ileri sürüldü. Tel Aviv çevresi ve Hayfa’daki bazı merkezlerin yanı sıra, Beerşeba’daki kimyasal üretim tesisleri ve Petah Tikva’daki askeri unsurların balistik füzelerle vurulduğu iddia edildi.

İran tarafı ayrıca, İsrail’e ait olduğu öne sürülen “SDN7” isimli bir konteyner gemisinin seyir füzesiyle hedef alındığını ve gemide ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

ABD’ye ait amfibi gemi iddiası

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD donanmasına ait LHA7 tipi amfibi hücum gemisine yönelik iddia oldu. İran, söz konusu geminin hedef alındığını ve saldırının ardından bölgeden uzaklaşarak Hint Okyanusu’nun güneyine doğru çekildiğini öne sürdü.

Gemide binlerce denizci ve deniz piyadesinin bulunduğu da açıklamada yer aldı.

Körfez ve Irak hattında eş zamanlı saldırılar

Operasyonun bir diğer ayağında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak’taki hedeflerin vurulduğu iddia edildi. Buna göre:

BAE’de İsrail ile ortak olduğu öne sürülen bir İHA üretim tesisi hedef alındı.

Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü ve El-Udairi Helikopter Üssü’ndeki bazı hava araçlarının saldırıya uğradığı belirtildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD’ye ait Victoria Üssü’nde komuta merkezlerinin hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca Irak’ın kuzeyinde bazı silahlı gruplara ait noktaların da İHA’larla vurulduğu öne sürüldü.

“Karşılık vermeye devam edeceğiz” mesajı

İran Devrim Muhafızları, açıklamasında operasyonların süreceği mesajını da verdi. Açıklamada, “Düşmanın en küçük hamlesi dahi karşılıksız kalmayacak” denilerek, özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki hareketliliğin yakından takip edildiği vurgulandı.

Ayrıca, son saldırıların “karşılıksız bırakılmayacağı” ifade edilerek, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret edildi.

Bölgede gerilim tırmanıyor

İran’ın açıklamaları, Orta Doğu’da zaten yüksek olan gerilimin daha da artabileceğine yönelik endişeleri beraberinde getirdi. Söz konusu iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların ve askeri hareketliliğin önümüzdeki süreçte bölgesel dengeler üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.