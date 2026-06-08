Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel liderliğinde yaşanan iki başlılık, Salı günü Meclis'te Grup Toplantısı için kürsüye kimin çıkacağı sorusuna cevap aramakla meşguldü.

Ancak, taraflar arasında rekabetin devam ettiği tek alan grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağıyla sınırlı değildi.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarına ulaşmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, Özgür Özel kanadının direnciyle karşılaşmıştı.



En son 24 Mayıs'ta ''Genel Başkanımız Özgür Özel'' ifadesiyle paylaşım yapan CHP'nin X platformundaki resmi hesabının yönetimi uzun bir çabanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine geçti.

2.8 milyon takipçisi bulunan hesaptan tam 14 gün sonra yeniden paylaşım yapılırken ilk mesaj, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü CHP'nin TBMM Grup toplantısında saat 13.30'da konuşma yapacağını gösteren paylaşım oldu.

Paylaşımda, ''Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'' ifadesi kullanıldı.

Özgür Özel'i takipten çıktılar...

Partinin ''herkesinCHP'' isimli resmi hesabında ilk yapılan işlemin takipçiler arasından Özgür Özel ve ona yakın isimlerin çıkarılmasının olduğu görüldü.

Resmi sosyal medya hesabının takip ettiği sosyal medya adresleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'yla, CHP'nin Kadın Kolları'yla Gençlik Kolları'nın resmi hesapları bulunuyor.

CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'na ait resmi hesapların yönetimi şu an için Özgür Özel'e yakın isimlerin elinde bulunmaya devam ediyor.