CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçerken, Özgür Özel ve ekibinin izleyeceği yol haritası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"Kurultay sürecimizi başlatıyoruz!"

Yarın gerçekleştirilecek olan grup toplantısı çağrısında bulunan ve kurultay sinyali veren Kılıçdaroğlu, "Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.

Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.

11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum." dedi.