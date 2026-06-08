İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e yönelik saldırıları durdurduklarını açıkladı. İran basınında, ülkenin acil durum askeri komutanlığı Khatam al-Anbiya kaynak gösterilerek yayımlanan açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin operasyonlarının durdurulduğu duyurulur” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Lübnan’ın güneyi dahil olmak üzere saldırıların sürmesi halinde “öncekinden daha şiddetli ve ezici” karşılık verileceği uyarısı yapıldı.

Trump çağrı yapmıştı

İran’ın açıklamasından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail’in hem de İran’ın ateşkes istediğini belirterek taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulundu. Trump, yaptığı açıklamada “Müzakereler sürüyor, cehalet ve aptallık engel olmamalı” ifadelerini kullanarak tarafların tansiyonu düşürmesini istedi.

Nisan ayında İran ile ABD arasında sağlanan ateşkes sonrasında İran, İsrail’e yönelik saldırılarını durdurmuştu. Ancak İsrail ordusunun Lübnan’a düzenlediği saldırıların ardından dün gece İran tarafından İsrail’e yönelik İHA ve füze saldırıları gerçekleştirildi.