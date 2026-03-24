Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kazada ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel’in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Yaralı asker kurtarılamadı

MSB tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Akarsel’in tedavi altına alındığı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi. Böylece kazada şehit sayısı ikiye yükseldi.

İlk şehit haberi olay yerinden gelmişti

Aynı kazada Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın olay yerinde şehit olduğu açıklanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selman Akarsel’den ise acı haber daha sonra geldi.

MSB’den başsağlığı mesajı

Bakanlık açıklamasında, “Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca şehitler için rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.