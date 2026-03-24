Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Orta Doğu’da artan gerilim ve çatışmalara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şerif, Pakistan’ın barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlere destek verdiğini belirterek, gerekli şartların oluşması halinde müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Orta Doğu’daki gerilim gündemde

Başbakan Şerif, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek bölgedeki tansiyonun yükseldiğine işaret etti. Mevcut çatışma ortamının yalnızca bölgeyi değil, küresel istikrarı da etkilediğini vurgulayan Şerif, çözümün diyalogdan geçtiğini ifade etti.

“Diyalog çabalarını destekliyoruz”

Pakistan’ın barışçıl girişimlere açık bir şekilde destek verdiğini belirten Şerif, yürütülen diplomatik temasların önemine dikkat çekti. Açıklamasında, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

“Görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız”

Şerif, ABD ve İran’ın onay vermesi durumunda Pakistan’ın aktif bir rol üstlenebileceğini belirtti. “Pakistan, devam eden çatışmanın kapsamlı şekilde çözülmesi için anlamlı ve sonuç alıcı görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır ve bundan onur duyacaktır” ifadelerini kullandı.

Barış ve istikrar vurgusu

Açıklamasında bölgesel ve küresel barışa vurgu yapan Şerif, diplomasi kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti. Pakistan’ın bu süreçte yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu yineleyen Şerif, çatışmaların sona erdirilmesi için uluslararası iş birliğinin şart olduğunu belirtti.

