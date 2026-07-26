Son Mühür- Eylül 2024'de Daniel Dubois’ya karşı kaybetmesinin ardından Aralık 2025'de Jake Paul'u altıncı raundda çenesini kırarak nakavt eden Anthony Joshua ringlere dönüş maçında hayranlarını önce korkutsa da sevindirmeyi başardı.

Joshua, Jake Paul zaferinin ardından Nijerya'da iki yakın arkadaşının hayatını kaybettği bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti.

Joshuan'nın sekiz ay sonra ilk kez ringlere döndüğü karşılaşmada rakibi Arnavut asıllı Kristian Prenga'ydı.

Prenga hızlı başladı, devamını getiremedi...



Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Jeddah Superdome’da Kristian Prenga’ya karşı alacağı aonuç merakla beklenen Nijerya asıllı İngiliz sporcu, ilk raundda oldukça zorlandı.

Prenga'nın yumruğuyla kendini iki kez yerde bulan Joshua ikinci raundda ise bambaşka bir tablonun başrol oyuncusu gibiydi.

Prenga'yı yumruklarıyla sarsan Joshua, rakibini nakavt etmeyi başardı.

Anthony Joshua, 26'sı nakavt olan 29 galibiyetlik başarı tablosunu 27'si nakavt 30 maça çıkarmış oldu.

20'si de nakavtla sonuçlanmış zaferi bulunan Kristian Prenga kariyerinin ikinci yenilgisiyle tanışmaktan kurtulamadı.

Anthony Joshua'nın sevenlerini mutlu eden sonucun ardından şimdi tüm gözler sonucu merakla beklenen Joshua-Tyson Fury kapışmasına çevrildi.

Tyson Fury de Joshua'dan bir gün önce çıktığı ringde Mariusz Wach'ı alt etmeyi başarmıştı.