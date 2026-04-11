Son Mühür - ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaşla birlikte 28 Şubat’tan bu yana yükselen petrol fiyatları, ateşkes haberinin ardından düşüşe geçti. Bu gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansırken, motorine bugün yapılan 4,14 TL’lik zammın ardından indirim beklentisi oluştu. 14 Nisan Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4,35 TL düşüş öngörülüyor.

Ne kadar zam geldi?

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 62,63 TL, Ankara’da 63,61 TL, İzmir’de 63,48 TL seviyesinde bulunurken, doğu illerinde ise 64,68 TL’ye kadar yükseliyor. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 76,56 TL, Ankara’da 77,69 TL, İzmir’de 77,97 TL seviyesinde bulunurken, doğu illerinde 79,27 TL’ye kadar çıkıyor. 11 Nisan 2026 Akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakası Benzin: 62.63 TL/LT Motorin: 76.56 TL/LT LPG: 34.99 TL/LT İstanbul Anadolu yakası Benzin: 62.49 TL/LT Motorin: 76.42 TL/LT LPG: 34.39 TL/LT Ankara Benzin: 63.61 TL/LT Motorin: 77.69 TL/LT LPG: 34.87 TL/LT İzmir Benzin: 63.88 TL/LT Motorin: 77.97 TL/LT LPG: 34.79 TL/LT