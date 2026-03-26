Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, İzmir'den piyasaları yakından ilgilendiren kritik bir adım atıldı. Darphane basımı ziynet altınların üzerine eklenen yüksek ilave bedellerin fahiş fiyatlara yol açması, İzmirli kuyumcu esnafını harekete geçirdi. Sağlıksız fiyat oluşumlarının piyasada karaborsacılığı tetiklediğini belirten İzmir Kuyumcular Odası, hem esnafın hem de vatandaşın mağdur olmaması için fiyat ekranlarını karartma kararı aldı. Yaşanan bu çarpıcı gelişme, yatırımcıların aklına "İzmir'de kuyumcular neden ekran kapattı" ve "Altında karaborsa mı var" sorularını getirdi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

İZMİR'DE KUYUMCULAR NEDEN EKRAN KAPATTI?

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasında son günlerde yaşanan fiyat kargaşasına karşı sert bir tedbir aldı. Ziynet altınlarda uygulanan fiyat politikasının değişmesi ve darphane ürünlerine yansıyan ilave bedeller, bu kararın temel nedeni oldu. Oda yönetimi, fahiş fiyat oluşumuna zemin hazırlayan bu dengesizliğin esnafı ve vatandaşı zor durumda bıraktığını vurguladı. Satışlarda yaşanacak olası mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen yönetim, kentteki tüm ziynet altın fiyat ekranlarının geçici bir süreliğine kapatıldığını duyurdu.

ALTINDA KARABORSA ALARMI NE DEMEK?

Piyasadaki arz talep dengesizliğinin fiyatlara sert bir şekilde yansıması, İzmir'de karaborsa tehlikesini gündeme taşıdı. İzmir Kuyumcular Odası tarafından kentteki tüm kuyumcu esnafına gönderilen resmi duyuruda, darphane ürünlerindeki ilave bedellerin karaborsacılık anlayışını beslediğine dikkat çekildi. Sağlıksız bir fiyatlama düzeninin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, piyasadaki bu haksız ortamın normale dönmesi gerektiği ifade edildi.

İZMİR'DE ALTIN FİYAT EKRANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İzmir'deki altın yatırımcıları ve vatandaşlar, kararan ekranların yeniden ne zaman açılacağını merakla beklemeye başladı. İzmir Kuyumcular Odası, piyasanın merkezinde oluşan bu sağlıksız fiyatlama düzeni normale dönene kadar ekranların kapalı kalacağını bildirdi. Ayrıca oda yönetimi, sorunun çözülmesi ve piyasanın dengesini bulması için sürecin yasal olarak da takipçisi olacaklarını kamuoyuyla paylaştı.