Son Mühür - Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için dört koldan saldıran Göztepe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle kale pozisyonunu sağlama almak adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. İzmir temsilcisinin kaleci takviyesi için radarına giren son isim ise yine Polonya pazarından oldu. Göztepe kurmaylarının, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin forması giyen 20 yaşındaki genç eldiven Axel Holewinski’yi listeye eklediği ve transfer için ilk temasları kurduğu öğrenildi.

Göztepe’ye sıcak bakıyor

Sarı-kırmızılı kulübün geleceğe yatırım gözüyle de baktığı Axel Holewinski transferinde oyuncunun niyetinin de olumlu yönde olduğu belirtildi. Polonya ekibinde süre alan ancak düzenli olarak forma şansı bulabileceği ve gelişimini daha üst seviyede sürdürebileceği bir projede yer almak isteyen 20 yaşındaki file bekçisinin, Göztepe’nin ilgisine sıcak baktığı ifade ediliyor. Yönetimin, kulübüyle olan sözleşme şartlarını ve bonservis durumunu araştırdığı Polonyalı kaleci için önümüzdeki günlerde resmi girişimleri hızlandırması ve transferi noktalaması bekleniyor.