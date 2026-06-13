SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’deki “FETÖ Borsası” soruşturmasının iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Deniz, HSK kararnamesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Atamadan önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Ferhat Deniz, İzmir'de gösterdiği başarıyı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde göstermeye çalışacak.

FETÖ Borsasını Çökertti

Savcı Ferhat Deniz, İzmir Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde kamuoyunda 'FETÖ Borsası' olarak bilinen ve Türkiye gündeminde uzun süre geniş yankı uyandıran soruşturmanın iddianamesini hazırlayan isim olarak tanınmıştı. Yargı ve siyaset kulislerinde yakından takip edilen bu dosyanın mimarı olan Deniz, Diyarbakır’daki görevinin ardından yeni kararnameyle Eskişehir’deki adalet teşkilatının başına geçmeye hazırlanıyor.

Zor Dönemde Önemli Operasyon

Yeni Başsavcı Ferhat Deniz, Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinde en zorlu dosyaların altına imza atan bir isim olarak biliniyor. Deniz, İzmir Cumhuriyet Savcılığı yaptığı dönemde, siyaset ve iş dünyasının içine uzanan, parasal güçle davaların seyrini değiştirmeye çalışanlara karşı 'FETÖ Borsası' soruşturmasının iddianamesini hazırlamıştı. Yine o dönem hazırladığı korkusuzca hazırladığı iddianameyle adından söz ettiren Deniz, yeni operasyonlarını Eskişehir için yapacak.

Büyük Başarılara İmza Attı

Hukuk camiasında bu atama rutin bir görev değişimi olarak görülmüyor. Yüksek profilli ve 'dokunulmaz' sanılan dosyaların üzerine gitmesiyle tanınan Ferhat Deniz’in Eskişehir gibi kritik bir kente Başsavcı yapılması, mesleki başarısının en somut örneği olarak yorumlandı.

