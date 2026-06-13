Son Mühür - Kemal Kılıçdaroğlu tarafından medya ve iletişim çalışmalarını koordine etmek üzere resmi olarak CHP İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilen iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, parti içi yapılanmaya dair kritik bir açıklamada bulundu. İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı ve Buca’daki başkanvekilliği seçimi gibi sıcak gelişmelerle çalkalanan İzmir siyasetinde gözler, Fırat’ın işaret ettiği il başkanlığı değişimine çevrildi.

"İzmir İl Başkanlığı'nda bu hafta değişim yaşanacak"

TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Fırat, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarında değişiklik yapmayı planladığını öne sürdü. Fırat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bir öngörü olarak şunu paylaşmama izin verin. Sonuçta bir ihraç listesi yayınlandı. Onlarla ilgili süreç takip edilecek. Ama CHP örgütlerinin de özellikle 3 büyükşehir için söyleyebilirim bunu. Ankara, İzmir ve İstanbul il başkanlıklarında bu hafta bir değişimin olması kaçınılmaz gibi geliyor bana. Büyük olasılıkla böyle bir süreç de yaşanacaktır.''

Kurultay kararı sonrası yönetim değişti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, kurultayın "mutlak butlan" ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar verirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevine devam etmesine hükmetti. Karar kapsamında Genel Başkan Özgür Özel ile mevcut parti yönetimi ise tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

İhraç listesi genişleyebilir

Kararın ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, CHP'li Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un ardından Tanju Özcan ile Ahmet Serkan Tuncer'in de oy birliğiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini kararlaştırdı. Öte yandan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de ihraç edilmesi değerlendirilen isimler arasında yer aldığı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, önümüzdeki süreçte yeni disiplin ve ihraç kararlarının gündeme gelebileceğini ifade ediyor.