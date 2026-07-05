Son Mühür- Ukrayna dronlarının Moskova ve St Petersburg'a kadar uzandığı süreçte Ptin liderliğindeki Rusya'nın cevabı Kievî hedef alan füze saldırısı oldu.

İkinci Dünya Savaşı'nın toplam süresini geride bırakan savaşta son saldırıları değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Bu süreçte Rus ordusunun Ukrayna'ya farklı tiplerde 106 füze fırlattığını belirten Zelenskiy, saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 SİHA ve 1730'dan fazla güdümlü bombanın kullanıldığını duyurdu.

Kiev'i cehenneme çevirdi...



Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef aldığını, 2 Temmuz'daki saldırıda Kiev'de 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 102 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin hava savunma imkanlarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.



Öte yandan, göreve geldiği ilk dönemde kendisi başta olsa Rusya-Ukrayna savaşının hiç çıkmayacağını öne süren ABD Başkanı Trump, bir kez daha Putin'le telefonda görüştü.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme yaptığını bildirerek, her iki liderin bu yıl dördüncü kez görüştüğünü duyurdu.