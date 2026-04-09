Kararname kapsamında, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kuruluş anlaşması, ilgili protokoller ve örgüt tüzüğü feshedildi. Moldova hükümeti geçen ay söz konusu anlaşmaların sona erdirilmesi yönünde karar almış, bu karar ay başında parlamentoda onaylanmıştı. Avrupa Birliği üyelik sürecini sürdüren Moldova, daha önce de BDT’den ayrılma kapsamında örgüt bünyesinde imzalanan yaklaşık 70 anlaşmayı feshetmişti.

1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılan Moldova, 1994 yılında BDT’ye katılmıştı.