Son Mühür - Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurunda yaşanan değişimler ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise “Benzin litre fiyatı bugün kaç TL?”, “Motorin ne kadar oldu?” ve “Akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl?” sorularının yanıtını merak ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirime gidildi.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları 27 Mayıs 2026

Benzin litre fiyatı: 65.57 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

Diğer şehirlerdeki fiyatlar

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.18 TL

Motorin litre fiyatı: 66.90 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.29 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL