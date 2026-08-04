Son Mühür/Atakan Başpehlivan Dünya'nın en büyük futbolcularından Salah'ın transfer süreci ve güncel gelişmeleri Türkiye ve Mısır basınında çalkanıyor. Mısır'ın en çok izlenen spor televizyon kanallarından biri olan Koraplus ile Onsport kanallarında; Mohamed Salah'ın olası Türkiye transferinin Süper Lig'e etkilerini gazetemizin spor müdürü değerlendirdi. Röportaj, Arapça dublaj yapılarak ekranlara taşınırken Türkiye’den 5 spor gazetecisi görüşlerini aktardı. Sözcü Gazetesinin Spor Müdürü Oğulcan Çoksayar, Salah transferinin teknik boyutlarını analiz ederken Hüseyin Demir ise sosyolojik ve kültürel boyutlarını anlattı. Koraplus ile Onsport resmi sosyal medya hesaplarında röportajı yayımlamasından sonra Mısırlı taraftarlar ve sporseverler tarafından önemli etkileşim aldı.

“Salah, Avrupa’da rol model oldu”

Mısırlı golcü futbolcunun imajıyla, tutum ve davranışlarıyla Avrupa’da örnek bir futbolcu olduğunu belirten Son Mühür Spor Müdürü Hüseyin Demir, ”Dünyanın en büyük golcüleri arasında yer alan 34 yaşındaki golcü futbolcu Salah, Türkiye'ye gelmek istiyor. Küresel sporcu, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu menajerler ile görüşmelerini sürdürüyor. Salah, Beşiktaş ile anlaşırsa eğer kulübün gücüne güç katar. Süper Lig'in kalite ve marka değerini yükselteceğini düşünüyorum. Ligimizde forma satış gelirleri ve yayın gelirleri artar. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden inanılmaz bir şekilde Süper lig izlenme rekorları kırılır. Avrupa’da ve Dünya'da büyük ses getiren Salah, İslamofobi ve nefret söylemini yenerek model olma konusunda önemli bir figür oldu” diye konuştu.

“Süper Lig'e renk katacak”

İmajı ve tutum davranışlarıyla ikonik futbolcu olan Salah, mutlaka Süper Lig’de rekabeti üst seviyeye taşıyacaktır. Ligimizde astronomik rakamlarla gelen transferler bazen hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Sosyal medyada 60 milyona yakın takipçiyle dev takımlarda forma giyen Salah’ın Türkiye’ye gelmesiyle ligimize renk katacaktır. Süperstar futbolcu Beşiktaş'a gelirse üçüncü Mısırlı olacak. Siyah-beyazlılar, genelde Mısırlı oyunculara cazip geliyor. Ahmed Hassan, taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Salah’ın gelmesiyle ise Türk futbolu önemli bir adım atacaktır” ifadelerini kullandı.