ABD'nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri, İran'a yönelik saldırılar sonrasında Orta Doğu'da güvenlik risklerinin artabileceğini belirterek Amerikan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. ABD, bölgede yer alan vatandaşlarını uyararak gerekli önlemleri almalarını belirtti. Olası durumlara karşı hazır olmalarını söyleyen büyükelçilikler açıklamalarda bulundu.

“Büyükelçiden açıklamada”

ABD'nin Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçilikleri tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşıklığını koruduğu" ifade edildi. Açıklamalarda, bölgede bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri istendi.

“Uçuş iptalleri”

Büyükelçilikler, Amerikan vatandaşlarının olası uçuş iptalleri, hava sahalarının geçici olarak kapatılması ve seyahatlerde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi. Yetkililer, bölgedeki güvenlik koşullarının değişebileceğine dikkat çekerek, seyahat planlarında yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı tedbir alınmasını tavsiye etti. Açıklamalarda ayrıca, Orta Doğu'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarına mevcut güvenlik koşullarını dikkate alarak seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.