Son Mühür- Dünya petrol taşımacılığının beşte birine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı, 28 Şubat'tan bu yana huzura hasret kaldı.

ABD ve İsrail'in saldırılarına Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçiş trafiğini durdurarak yanıt veren İran'ın bu hamlesi, 60 dolar civarında seyreden Brent petrolü bir anda 100 doların üzerine taşımıştı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti almaya başlamasının ardından kendi çizdiği rota dışına çıkan gemileri hedef alması, ABD'nin bombalı saldırılarını yeniden başlatmasına zemin hazırlamıştı.

Taraflar arasında sağlanan geçici mutabakatta Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ücret alma hakkının kendisine verildiğini öne süren İran'ın iddiasına Trump'tan yanıt saldırıları yeniden başlatmak olmuştu.

İran'a yönelik geniş çaplı saldırıdan son anda vazgeçen Trump'ın, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülüyor mu sorusuna İran'dan olumsuz haber geldi.

İddialar gerçeği yansıtmıyor...



İran medyası, Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açılması için anlaşma sağlandığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazdı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynak, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

İsmi açıklanmayan kaynak, Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açıldığı yönünde ortaya atılan anlaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir anlaşma yapılmadığını ifade etti.

Öte yandan ismi açıklanmayan askeri bir kaynak da, ABD'nin "düşmanca" eylemleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını, gemilerin yalnızca ilan edilen rota üzerinden ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin izniyle geçiş yapabileceğini belirtti.