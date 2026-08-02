Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, anlaşmanın ana hatlarında uzlaşı sağlandığını ifade ederken, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesinin anlaşmanın temel başlıkları arasında yer aldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldıklarını açıkladı. Trump, İran ve bu ülkeyle görüşmeler yürüten bazı Orta Doğu ülkeleriyle bir anlaşmanın ana hatlarında uzlaşı sağlandığını belirterek, saldırıların durdurulması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Saldırılar askıya alındı

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik planlanan saldırıların askıya alındığını bildirdi. Açıklamasında, İran ve bu ülkeyle temas halinde bulunan bazı Orta Doğu ülkelerinin ABD'den yeni bir saldırı düzenlememesini talep ettiğini ifade etti.

Anlaşmanın ana başlıklarını paylaştı

Trump, taraflar arasında üzerinde uzlaşı sağlanan anlaşmanın ana başlıklarının Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesi olduğunu belirtti. Trump, açıklamasında, “İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı, bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık” ifadelerini kullandı.