İnternet üzerinde en çok "2026 bekçi alımı ne zaman", "yeni bekçi alımı yapılacak mı", "bekçilik başvuru şartları neler oldu" ve "bekçilerin çalışma saatleri değişti mi" sorguları hız kazandı. İşte polis akademisi duyuruları ve konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Türkiye genelinde asayişin sağlanmasında ve sokakların güvenliğinde emniyet güçlerine büyük destek veren Çarşı ve Mahalle Bekçiliği, kamu personeli olmak isteyen gençlerin en çok tercih ettiği kariyer hedefleri arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek müjdeli haberleri bekleyen adaylar, özellikle gece devriyeleriyle suç oranlarının düşmesinde etkili olan bu mesleğin yeni standartlarını kavramaya çalışıyor. Yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte bekçilerin çalışma şartlarında ve arama yetkilerinde önemli değişiklikler yaşandı. Henüz resmi bir başvuru kılavuzu gelmese de yeni yasal düzenlemeler adayların başvuru öncesi bilmesi gereken hayati detaylar barındırıyor. Şimdilerde iş arayan binlerce kişi "bekçilik başvurusu nasıl yapılır", "bekçi olma şartları nelerdir", "2026 bekçi alımı kadro dağılımı belli oldu mu" ve "bekçiler üst araması yapabilir mi" gibi soruların cevaplarını arıyor.

2026 YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emniyet teşkilatının taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere her yıl organize edilen bekçilik alımları için 2026 planlaması büyük bir heyecanla bekleniyor. Ağustos 2026 itibarıyla İçişleri Bakanlığı veya Polis Akademisi Başkanlığı cephesinden yeni alımlara dair herhangi bir resmi başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Şu an için net bir kadro sayısı ya da kesinleşmiş bir başvuru tarihi bulunmuyor. Kurumlardan resmi bir açıklama geldiği anda, başvuru ekranı, kontenjan sayıları ve il bazlı dağılımlar anında haberimizde yerini alacak.

YENİ BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLDU?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım ve çalışma yönetmeliğinde dikkat çeken yenilikler hayata geçti. Yeni kurallara göre, askerlik görevini tamamlamış olmak ve belirli bir ikametgah süresini doldurmak öncelikli hale geldi. Temel şartlar arasında yer alan en az lise mezuniyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma kuralı aynen korunuyor. Ancak adayların en çok merak ettiği yaş sınırı yeniden düzenlendi. Buna göre bekçi olmak isteyenlerin 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ VE MESAİ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma süreleri de netleşti. Haftalık olağan çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Fakat personel eksikliği, yoğun görev talepleri veya asayişi ilgilendiren acil durumlar ortaya çıkarsa, bu süre valilik onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkabiliyor. Bu yoğun temponun ardından normale dönüldüğünde ise fazladan çalışılan her saat, personelin dinlenme süresine ekleniyor.

Bekçilerin mesaisi temel olarak güneşin batışından doğuşuna kadar geçen gece saatlerini kapsıyor. İstisnai durumlarda; yani doğal afet, salgın hastalık, terör olayları veya toplumsal kriz anlarında kamu düzenini korumak amacıyla, Bakanlık onayıyla gündüz saatlerinde de görev yazılabiliyor.

BEKÇİLER KİMLİK SORABİLİR Mİ VE ÜST ARAMASI YAPABİLİR Mİ?

Sahadaki devriye görevleri de belli bir disiplin ve kural çerçevesine oturtuldu. Artık devriyeler en az iki kişiden oluşuyor ve kıdemli olan personel sağ tarafta yürüyerek amir sıfatını üstleniyor. Görev esnasında silahlar sürekli kılıfında kalıyor ve sadece hayati tehlike arz eden acil anlarda ele alınıyor. Suçun önlenmesi ve caydırıcılık için zaman zaman tek düdük çalınarak devriye atılıyor. Araçlı devriyeler ise tamamen genel kolluk kuvvetlerinin gözetimi altında yapılıyor.

Vatandaşların en çok sorduğu arama yetkisi de yönetmelikle sınırlandırıldı. Şüpheli bir durum, silah veya tehlikeli madde taşıma ihtimali varsa, bekçiler zarar verilmesini önlemek adına sadece dışarıdan el ile yoklama yapabiliyor. Araçlarda ise durum daha net; yalnızca dışarıdan bakıldığında camdan içerisi görünen kısımlar kontrol ediliyor. Bekçilerin detaylı üst araması yapma veya aracın içini açıp arama gibi bir yetkisi bulunmuyor.