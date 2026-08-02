Son Mühür- 7 Ekim saldırılarının ardından cehenneme dönen Gazze'de, Gazzeliler'in çilesi ne aman bitecek sorusu henüz cevap bulabilmiş değil.

ABD b aşkanı Trump'ın Hamas'ın silah bırakmayı kabul etti açıklamasının ardından Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan son veriler, Gazze Şeridi'nde geçen ay can kayıplarında ciddi düzeyde artış yaşandığını ortaya koydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çeşitli kentlere yönelik saldırılarında toplam 152 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, bu rakam yılbaşından bu yana aylık bazda ulaşılan en yüksek can kaybı oldu. Hayatını kaybedenler arasında 21 çocuk, 14 kadın ve 4 yaşlı bulunuyor.

Son saldırıların bilançosu ağır oldu...



Bölgeden gelen bilgilere göre İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.



İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin güneyindeki Hayy er-Reis Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.