Son Mühür- Gazze'yi cehenneme çeviren sürecin baş aktörü olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BM'nin Eylül ayında gerçekleştirilecek Genel Kurulu'na katılması tehlikeye girmiş olabilir mi?

ABD'den aldığı açık destekle dikkat çeken Netanyahu^yla ilgili tartımaları başlatan isim New York'um müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani oldu.

Mamdani, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu için New York’a geleceğini belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“Netanyahu bir savaş suçlusudur. ICC tarafından hakkında tutuklama kararı var. Ekibimle birlikte New York yasaları çerçevesinde onu tutuklatmak için hukuki seçenekleri değerlendiriyoruz.”

Washington kapıyı kapattı...



Mamdani'ye cevap ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'dan geldi.

Mamdani'nin açıklamasına göndermede bulunan Waltz,

''Belediye Başkanı Mamdani: İşte neden BMGA sırasında NYC'de Başbakan Netanyahu'yu tutuklama tehdidinizin gerçekleşmeyeceği:

1. ABD, UCM'nin temelini oluşturan Roma Statüsü'nün tarafı değildir,

2. BM Karargâh Anlaşması, ziyaret eden hükümet başkanlarına diplomatik koruma sağlar,

3. Devlet başkanı dokunulmazlığı geçerlidir ve

4. Federal yetki, herhangi bir yerel belediye başkanının arzularını ezer.

Bu saf politik tiyatro.'' ifadeleriyle Netanyahu'nun tutuklanamayacağını savundu.

