Son mühür- Ucuz iş gücü, turizm ve Süveyş Kanalı temelli Mısır ekonomisi, İran merkezli savaşın ardından sıkıntılı bir süreçle yüz yüze kalmış durumda.

2024'de IMF'yle anlaşmasının ardından kısmi toparlanma sinyalleri veren ekonomi, Orta Doğu'yu saran ateş çemberinden olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.



Ekonomist Erol Taşdelen'in yüzde 20'ye yakın devalüasyon olduğuna işaret ettiği Mısır'da, Mısır poundunun dolar karşısındaki değer kaybı son bir ayda yüzde 15'e ulaştı.

IMF anlaşması sonrası yüzde 38 devalüasyon yaşayan Mısır ekonomisi özellikle Süveyş Kanalı gelirlerinin yüzde 52'yi bulan azalma nedeniyle zorlanıyor.



Akaryakıt fiyatları yüzde 17 arttı...



Mart 2026'da IMF'den 2.3 milyar dolarlık kaynak alan Mısır, 50 milyar doları bulan rezerviyle beraber savaşın yarattığı olumsuz tablodan kurtulma mücadelesi veriyor.

Sisi yönetimindeki Mısır hükümeti, ABD-İsrail-İran merkezli gerilimin ardından 7 maddelik önlem paketi açıklamış, akaryakıt fiyatlarına yüzde 17 oranında artış kararı almıştı.

Mısır, enerji tüketimini azaltabilmek adına,

'Reklam panolarının ve yol ışıklandırmasının kısılması veya optimize edilmesi,

Kamu binaları ve sokak aydınlatmasında tasarruf ve Toplu taşımayla doğal gazlı/elektrikli araç kullanımının teşviki yönünde karar almıştı.

Mısır geceleri karanlığa gömüldü...



Önlemler kapsamında ticari işletmeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonlarının saat 21.00'de kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, perşembe ve cuma günleri ile resmi tatil ve bayram günlerinde ise kapanış saatinin 22.00 olacağı bildirilmişti.



Sisi'den Trump'a çağrı...



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının devam etmesinin bölge ve dünyada ciddi sonuçları olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı durdurması çağrısında bulunmuştu.

