Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye'ye 1-0 mağlup oldukları Dünya Kupası play-off maçının ardından iki kez kalp krizi geçiren ve üç kez hayata döndürülen Rumen teknik adam, o tarihten bu yana hastanede tedavi görüyordu. Peki Mircea Lucescu'nun son durumu ne ve hastalığı ne?

Lucescu neden yoğun bakıma alındı?

Mircea Lucescu, hastanede tedavisine devam ederken gece saatlerinde kalbindeki ritim bozukluğu yeniden şiddetlendi. Uygulanan tedaviye yanıt vermeyen 80 yaşındaki teknik direktör, doktorların kararıyla yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Bu gelişme, Lucescu'nun sağlık tablosunun beklenen iyileşme seyrini göstermediğine işaret ediyor.

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, durumun kritik olduğunu doğrulayarak son 24-48 saat içinde tıbbi tablonun daha da ağırlaştığını açıkladı. Bakan, bunun ötesinde detaylı bilgi paylaşamayacağını belirtti.

Lucescu öncesinde ne yaşandı?

26 Mart'taki Türkiye-Romanya maçından sonra Lucescu'nun sağlık durumu hızla bozulmuştu. Kamptan ayrılmadan fenalaşan Rumen teknik adam, Bükreş'te hastaneye kaldırıldı. İlk günlerde durumunun stabil olduğu duyurulsa da sonraki süreçte tablo ağırlaştı. Romanya Futbol Federasyonu ise 2 Nisan'da Lucescu ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıklamıştı.

Mircea Lucescu kimdir?

29 Temmuz 1945'te Bükreş'te dünyaya gelen Mircea Lucescu, futbol tarihinin en deneyimli teknik direktörlerinden biri. Oyunculuk döneminde Dinamo Bükreş ile yedi kez Romanya ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktör olarak ise Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası zaferlerine imza attı. Türkiye'de farklı takımlarla art arda iki yıl şampiyonluk elde eden Lucescu, Ukrayna liginde toplam dokuz kez mutlu sona ulaştı. Kariyerinde kazandığı 35 resmi kupa ile Sir Alex Ferguson'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca 2015 yılında Ferguson, Ancelotti, Wenger ve Mourinho'nun ardından 100 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan beşinci teknik direktör unvanını kazanmıştı. Romanya'da beş kez, Ukrayna'da ise dört kez yılın teknik direktörü seçilen Lucescu, dünya futbolunun en çok ödül alan isimlerinden biri olma özelliğini taşıyor.